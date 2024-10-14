Концерты, фотовыставки и конкурсы – в Беларуси отмечают День матери

Слова искренней благодарности сегодня, 14 октября, звучат в адрес самых дорогих и важных в жизни каждого человека женщин. В Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые наставники, мудрые советчики и самые преданные друзья, их абсолютная любовь – главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны.

Среди наиболее значимых мероприятий – форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство», он пройдет в Полоцке. Сегодня и через неделю во всех храмах – молебны во здравие матерей и отцов. Вечером во Дворце Республики – праздничный концерт «Лучший подарок». Также в Минске в среду проведут международную конференцию «Семья в центре социально-демографической политики». По 21 октября по всей стране представители власти, пары с разным семейным стажем, молодежь встретятся на диалоговых площадках «Партнерство государства и семьи в интересах различных поколений». Традиционные семейные ценности – фундамент, на котором держится государство. Праздничные концерты, фотовыставки и конкурсы – знак уважения и напоминание, как велик этот труд – воспитывать детей, растить из них настоящих граждан Беларуси.