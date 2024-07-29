Военнослужащие возводят понтонную переправу через Днепр

На полевой выход отправились военнослужащие понтонно-мостового батальона 188-й гвардейской инженерной бригады. С личным составом проводится тактико-специальное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – навести переправу через Днепр. Специалисты-водолазы проводят инженерную разведку водной преграды. Военнослужащие используют образцы техники, которая поставлена на вооружение понтонно-мостового парка.

Олег Дроздов, командир понтонного взвода:

Мы работаем в составе роты. В прошлые недели работали в составе отделений, взводов. Наводим 60-тонный мост для переправки техники на тот берег. Течение маленькое, не мешает. Единственное, сейчас речка идет на спад и очень берега илистые.