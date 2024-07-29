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Военнослужащие возводят понтонную переправу через Днепр

29 июля 2024 07:31
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На полевой выход отправились военнослужащие понтонно-мостового батальона 188-й гвардейской инженерной бригады. С личным составом проводится тактико-специальное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие возводят понтонную переправу через Днепр-1

Задача – навести переправу через Днепр. Специалисты-водолазы проводят инженерную разведку водной преграды. Военнослужащие используют образцы техники, которая поставлена на вооружение понтонно-мостового парка.

Военнослужащие возводят понтонную переправу через Днепр-4

Олег Дроздов, командир понтонного взвода:
Мы работаем в составе роты. В прошлые недели работали в составе отделений, взводов. Наводим 60-тонный мост для переправки техники на тот берег. Течение маленькое, не мешает. Единственное, сейчас речка идет на спад и очень берега илистые.

Военнослужащие возводят понтонную переправу через Днепр-7

Благодаря занятиям гвардейцы приобретают опыт, необходимый как при ведении боевых действий, так и в мирное время. Понтоны выдерживают большие нагрузки, но при этом временные затраты на их возведение во много раз меньше сроков строительства постоянных переправ. Надежность такого моста гарантирует безопасность движения транспорта и пешеходов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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