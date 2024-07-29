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Энергетики Беларуси перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

29 июля 2024 07:51
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Непогода вновь накрыла Беларусь. Не успели регионы оправится от урагана, который в середине июля оставил разрушительный след в основном на юге страны, теперь от порывистого ветра пострадали населенные пункты преимущественно в Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики Беларуси перешли на усиленный режим работы из-за непогоды-1

Сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву, повреждению опор. Больше всего из-за непогоды, по информации Минэнерго, пострадали Гомельский, Поставский, Минский, Гродненский, Ивьевский, Мядельский и Полоцкий районы. За сутки электроснабжение нарушалось в 566 населенных пунктах Беларуси. Часть из них по-прежнему без электричества.

Устранением последствий непогоды занимается более 100 аварийных бригад. Энергетики перешли на усиленный режим работы.

Погода поставила на паузу работу аграриев. 29 июля сильные дожди и порывистый ветер. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество

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