Энергетики Беларуси перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Непогода вновь накрыла Беларусь. Не успели регионы оправится от урагана, который в середине июля оставил разрушительный след в основном на юге страны, теперь от порывистого ветра пострадали населенные пункты преимущественно в Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду, стали причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву, повреждению опор. Больше всего из-за непогоды, по информации Минэнерго, пострадали Гомельский, Поставский, Минский, Гродненский, Ивьевский, Мядельский и Полоцкий районы. За сутки электроснабжение нарушалось в 566 населенных пунктах Беларуси. Часть из них по-прежнему без электричества.

Устранением последствий непогоды занимается более 100 аварийных бригад. Энергетики перешли на усиленный режим работы.

Погода поставила на паузу работу аграриев. 29 июля сильные дожди и порывистый ветер. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.