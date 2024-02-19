Вадим Елфимов: «Подлость американцев в том, что свои собственные долги они хотят свалить на чужие головы»

Вадим Елфимов, политолог:

Денег много бывает! Особенно, если у вас дома стоит маленький печатный станок. Поверьте, рано или поздно он явится причиной вашей головной боли. Еще хуже, если в вашем полном распоряжении находятся десятки огромных фабрик по печатанию денег. Тут уж самое время вспомнить «Что занадто, то не здраво». Но если вы не в силах сдержать себя и ваша жадность не имеет границ, то даже если ваш станок множит вполне подлинные зеленые баксы, они все равно превратятся в фальшивки. Потому что их будет слишком много! И они обесценят даже те банкноты, что еще укладывались в лимит разумного количества.

Это как раз то, что произошло с Америкой. Так называемый госдолг вырос у нее до неимоверных размеров по простой причине. Всякий раз, когда Белому дому не хватало денег на его «хотелки», он говорил: «А почему нам не напечатать еще денег? Ровно столько, сколько я хочу!» И отдавал ФРС – Федеральной резервной системе, якобы независимой, но находящейся с Белым домом в одной упряжке, приказ включить печатный станок. И станок работал, а бумагу в него загружали тоннами…