У младших школьников начинаются дополнительные каникулы

Отдых для учеников первых и вторых классов начинается сегодня, 19 февраля, и продолжится семь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа подготовлена насыщенная: экскурсии, занятия по интересам, квесты, мастер-классы и, конечно же, оздоровление. Детские дневные лагеря будут работать прямо в школах, а значит, на процесс адаптации время не понадобится. Только в Минской области оздоровление на дополнительных каникулах пройдут около 6 тысяч учеников начальных классов. Уже началась и подготовка к летней оздоровительной кампании.