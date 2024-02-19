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У младших школьников начинаются дополнительные каникулы

19 февраля 2024 07:42
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Отдых для учеников первых и вторых классов начинается сегодня, 19 февраля, и продолжится семь дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У младших школьников начинаются дополнительные каникулы-1

Программа подготовлена насыщенная: экскурсии, занятия по интересам, квесты, мастер-классы и, конечно же, оздоровление. Детские дневные лагеря будут работать прямо в школах, а значит, на процесс адаптации время не понадобится. Только в Минской области оздоровление на дополнительных каникулах пройдут около 6 тысяч учеников начальных классов. Уже началась и подготовка к летней оздоровительной кампании.

# Школы в Беларуси # общество

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