Генеральный прокурор выступит с докладом перед парламентариями

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится сегодня, 19 февраля, в Минске. С докладом о результатах работы, проведенной в 2023 году, перед парламентариями выступит генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повышение эффективности надзорной деятельности по всем направлениям органы прокуратуры ориентирует Президент. Совершенствовать прокурорский надзор – такая задача поставлена Александром Лукашенко.

Парламентарии тесно сотрудничают с Генеральной прокуратурой по широкому спектру вопросов. Речь идет о подготовке и принятии законопроектов, которые направлены на укрепление суверенитета и национальной безопасности, общественного согласия и порядка, защиту прав и законных интересов граждан. Прокурорского реагирования требуют многие вопросы, с которыми избиратели идут к парламентариям. Востребована в нашем обществе и информация, полученная Генеральной прокуратурой в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

По окончании доклада Андрей Швед ответит на вопросы депутатов и сенаторов. Встречи в Овальном зале с руководителями ключевых государственных ведомств позволяют повысить степень информированности общества о положении дел в стране, способствуют реализации государственной политики и усиливают обратную связь с избирателями. Сегодня же во второй половине дня состоится заседание 11-й сессии Совета Республики.