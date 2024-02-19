В Беларуси ужесточается наказание за нарушения в сфере защиты персональных данных

Национальный центр защиты персональных данных расширит свои полномочия. Это предусмотрено законодательством об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты центра смогут составлять протоколы. Также увеличивается размер санкций за нарушения в защите персональных данных. Сейчас размер штрафа для юридического лица составляет до 50 базовых величин.

Только за январь удалено более 640 тысяч неправомерных записей. Около полумиллиона из них – фотографии, которые собирались для установления личности клиентов, приобретающих товары в рассрочку. Около 40 тысяч – излишние сведения об ИП и около 90 тысяч – не прошедшие повторную регистрацию аккаунты одной из торговых сетей. За прошлый год в центр поступило почти 1,5 тысячи обращений.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Характер поступающих обращений и их количество свидетельствуют, что правовое осознание, правовая культура граждан обработки персональных данных повышаются. Качество, содержание поступающих обращений, глубина вопросов, поднимаемых людьми, говорят о том, что тематика эта не безразлична. И в целом это подтверждают также результаты проведенного не так давно исследования, согласно которому 3/4 наших граждан осознают социальную ценность персональных данных, знают свои права и активно пользуются ими.

Кроме того, Национальным центром защиты персональных данных проводится большая разъяснительная работа. За год организовано более 200 образовательных мероприятий.