Вадим Елфимов: Китай готов продвигать сотрудничество с ОДКБ. Похоже, кошмар Марин Ле Пен сбылся

В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Китай готов продвигать сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), – заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. По его словам, в Пекине ОДКБ считают ведущим механизмом безопасности в СНГ. Чжаньшу также отметил, что укрепление стратегического взаимодействия непосредственно между КНР и Российской Федерацией не только отвечает коренным интересам двух стран, но и привносит в мир большую стабильность. По мнению наблюдателей, активизация интереса Пекина к ОДКБ связана с усилившимся давлением со стороны США, в связи с чем руководство Китая хочет повысить уровень координации с нашей оборонительной организацией. Похоже, кошмар Марин Ле Пен – хотя бы один – уже сбылся. Она предупреждала европейских и американских политиков: не отталкивайте Россию. Отталкивая ее, вы толкаете ее к Китаю. Могу успокоить госпожу Ле Пен. Вы разумная, даже очень разумная женщина, но сближение России, Беларуси и Китая неизбежно. Их сближение – это их усиление, причем многократное. Конечно, такое сближение и такое усиление главных евразийских стран (а Беларусь – евразийская страна) могло бы произойти и в совершенно иных условиях.

Вадим Елфимов:

Например, когда Европа была бы не враждебна этому растущему тройному гиганту, а как минимум лояльна ему. Но Европа враждебна. И это ее выбор, за который она заплатит очень тяжелую, боюсь, даже неподъемную цену – дайте срок. Что же вы прикажете делать Китаю? Казалось бы, Украина очень далеко от него. Но с другой стороны, Япония очень близко. Япония, на которой расположены американские ядерные базы. И вот эта Япония вдруг начала поставки вооружений в далекую Украину. А Североатлантический блок, который уже давно поставляет Киеву оружие, теперь вдруг заявил устами Столтенберга, что будет крепить боевую смычку с Японией. Тут даже не надо кричать: «Алло, гараж! Где вы видели в Японском море север? А тем более Атлантику?» Зато отчетливо просматривается восстановление старой оси Берлин-Токио. Той самой, что уже однажды привела ко Второй мировой войне. Тогда 70 % китайской территории было оккупировано японцами. Вы думаете, Китай хочет повторения такой ситуации? Нет, конечно. Он ее не только не хочет, он ее не допустит. Но как не допустит? Давайте рассмотрим возможности.

Вадим Елфимов:

Впрочем, я не буду вас потчевать псевдополитологическими рассуждениями, чего может быть, а чего не может быть. Я вам сразу расскажу, что будет и почему. Во-первых, Си Цзиньпин – сын военного, лично громившего японцев в 1945 году, и он хорошо знает, на что способны самураи и их потомки. Для Си защита от японцев – дело семейное, а не только общекитайское. Во-вторых, в 2012 году тот же председатель Си начал масштабную модернизацию Китайской народной армии, и все ее основные сухопутные силы теперь расположены вдоль побережья, то есть против Японии и против США. Впрочем, как и военно-морские силы Китая нацелены на нейтрализацию шестого флота США. И в-третьих, Китай извлек необходимые исторические уроки, и теперь на возникающую ось Америка-Европа-Япония, да еще плюс Австралия, отвечает совершенно естественно и адекватно – усилением сотрудничества с единственным гарантом безопасности в Евразии, военным союзом ОДКБ.