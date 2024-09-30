Вадим Елфимов: «Илон Маск не просто осмелел, он уже впрямую издевается над Украиной»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вы замечаете, дня не проходит, чтобы о Маске не говорила или не кричала вся мировая пресса! Без этой повторяемости акции его многомиллиардной империи упали бы на самое дно. Что бы о нем ни судачили – дурное или хорошее, Маску все в радость. Как утверждают в Америке: «Плохая реклама – это тоже реклама!» От себя добавлю: причем бесплатная.

Впрочем, селебритис готовы даже проплатить самые гадкие слухи про себя. И даже раздеться на публике. И даже раскаяться – все пойдет в рекламный прок! Надо отдать должное Маску, он это делает с самоиронией. Он ведь понимает, что люди не очень-то ему верят, но все равно его слушают. А иногда его ирония достигает грани сарказма.