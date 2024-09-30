Готовимся к сезону гриппа и ОРВИ – где сделать прививку и кому это особенно важно?

Время укреплять иммунитет. В Беларуси готовятся к сезону гриппа и ОРВИ. Хотя три недели сентября отметились по-настоящему летней погодой, многие уже записываются в списки ожидания, чтобы бесплатно вакцинироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать это можно у врачей-терапевтов и в прививочном кабинете. Как только препарат поступит в медучреждения, с пациентом свяжутся и пригласят на осмотр. В наличии уже препарат французского производства. Им платно прививают всех желающих. Есть категории людей, которым делать прививку от гриппа особенно важно.