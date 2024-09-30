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Готовимся к сезону гриппа и ОРВИ – где сделать прививку и кому это особенно важно?

30 сентября 2024 07:56
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Время укреплять иммунитет. В Беларуси готовятся к сезону гриппа и ОРВИ. Хотя три недели сентября отметились по-настоящему летней погодой, многие уже записываются в списки ожидания, чтобы бесплатно вакцинироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать это можно у врачей-терапевтов и в прививочном кабинете. Как только препарат поступит в медучреждения, с пациентом свяжутся и пригласят на осмотр. В наличии уже препарат французского производства. Им платно прививают всех желающих. Есть категории людей, которым делать прививку от гриппа особенно важно.

Готовимся к сезону гриппа и ОРВИ – где сделать прививку и кому это особенно важно?-2

Наталия Павлюкевич, врач-терапевт отделения профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:
К этим категориям относятся лица старше 65 лет, дети с 6 месяцев до 3 лет, взрослые и дети с хроническими заболеваниями, люди с иммуносупрессией, беременные женщины, медицинские работники, лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, также работники госорганов, обеспечивающие безопасность населения и государства.

Иммунитет формируется через три недели после введения препарата. Медики призывают вакцинироваться, ведь надежнее защиты нет.

# Прививки # Заболевания

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