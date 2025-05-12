4600 рублей за первого ребёнка – в Мингорисполкоме назвали суммы пособий по рождению детей

Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. Наше государство занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. В этом списке нам удалось оставить позади более полусотни государств. Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. 15 мая в мире отмечают День семьи.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Конечно, система, которая работает в Республике Беларусь, она довольно разветвленная, насчитывает 11 видов пособий. И поддержка, и помощь начинаются еще до рождения ребенка, когда начинается медицинское сопровождение. И уже ближе к беременности предоставляется отпуск по беременности и родам. При рождении ребенка предоставляется трехлетний, так называемый декретный отпуск, который сопровождается определенными выплатами, как единовременными при рождении ребенка, размер которых составляет 4 600 на первого ребенка, более 6 500 рублей на второго ребенка.

И ежемесячные выплаты. Опять же, зависят от того, какой ребенок родился в семье: первый либо второй, третий. Существует разветвленная система государственной поддержки семей. Ну и, конечно, с рождением большего количества детей – третьего, четвертого – она только усиливается.

Юлия Алексеюк:

Что касается третьего и четвертого, в Беларуси за последние годы на 10 % увеличилось количество многодетных семей. А в Минске какая статистика?

Петр Шутько:

Статистика не сильно отличается от регионов. В принципе, процент примерно такой же. За последние годы количество семей увеличивается. Именно многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей. В Минске сейчас проживает около 17 тысяч таких семей, в которых воспитывается больше 54 тысяч деток.