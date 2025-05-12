Вплоть до полного погашения кредита – как в Беларуси помогают с жильём многодетным семьям?

Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. Наше государство занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. В этом списке нам удалось оставить позади более полусотни государств. Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. 15 мая в мире отмечают День семьи.

Накануне этого доброго праздника обсудим в ток-шоу «Большой город», какие ценности белорусского народа сделали многодетные семьи трендом и как познать радость материнства.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Какая поддержка от государства предусмотрена в решении квартирного вопроса для многодетных семей?