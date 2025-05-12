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Вплоть до полного погашения кредита – как в Беларуси помогают с жильём многодетным семьям?

12 мая 2025 13:03
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Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. Наше государство занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. В этом списке нам удалось оставить позади более полусотни государств. Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. 15 мая в мире отмечают День семьи.

Накануне этого доброго праздника обсудим в ток-шоу «Большой город», какие ценности белорусского народа сделали многодетные семьи трендом и как познать радость материнства.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Какая поддержка от государства предусмотрена в решении квартирного вопроса для многодетных семей?

Вплоть до полного погашения кредита – как в Беларуси помогают с жильём многодетным семьям?-2

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это самая весомая поддержка, которая оказывается семьям, в которых родились трое детей. С получением удостоверения многодетной семьи семья ставится на учет на улучшение жилищных условий. И в максимально короткие сроки решается жилищный вопрос. Важно то, что предоставляется льготный кредит и львиную долю этого кредита государство берет на себя в части погашения.

В случае же, если семья дальше увеличивается, рождаются четвертые либо последующие дети, то государство полностью на себя берет расходы по погашению этого кредита. Это очень весомая поддержка. Далеко не во всех странах такая расширяется.

# Многодетные семьи в Беларуси # Дети

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