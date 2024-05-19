Прямой эфир

Вадим Боровик об Азербайджане: наша позиция – мирное, взаимовыгодное сотрудничество

19 мая 2024 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перспективные, наполненные конкретикой, эффективные. Эксперты подводят итоги переговоров президентов Беларуси и Азербайджана. Государственный визит Александра Лукашенко подтвердил: никаких закрытых тем между странами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Боровик об Азербайджане: наша позиция – мирное, взаимовыгодное сотрудничество-1

Нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества обоюдная. Минск и Баку связывают прочные, проверенные временем отношения по многим направлениям, которые за годы приобрели характер стратегического партнерства. Экономики двух стран во многом дополняют друг друга. Стороны договорились по вопросам развития торгово-экономического потенциала, изучения опыта Беларуси по строительству агрогородков, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, увеличения поставок ветеринарных препаратов, а также создания совместных производств, включая комплексных удобрений. Развитие промышленной кооперации и уже существующих совместных предприятий. Так, Гянджинский автомобильный завод планирует увеличить производство тракторов до тысячи единиц в год.

Вадим Боровик об Азербайджане: наша позиция – мирное, взаимовыгодное сотрудничество-4

Вадим Боровик, политолог:
Азербайджан выполняет очень важную стабилизирующую роль в регионе Кавказа. У нас одна позиция – это мирное, взаимовыгодное, плодотворное сотрудничество. Мы готовы оказывать помощь Азербайджанской Республике в восстановлении тех территорий, которые были возвращены и требуют восстановления. У нас есть опыт по строительству агрогородков, населенных пунктов, по выстраиванию инфраструктуры. Мы готовы делать это качественно, и, как отметил наш лидер, лучше нас никто это не сделает.

Беларусь и Азербайджан реализуют дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества. В скором времени в Минске состоится заседание межправительственной комиссии. Учитывая новые договоренности, стороны собираются актуализировать этот документ. В целом экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику. В перспективе намерены выйти на товарооборот в миллиард долларов.

Читайте также:

Лукашенко о Южно-Кавказском регионе: слава богу, что здесь появился мощный лидер в лице Азербайджана

Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга

Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах

# Беларусь-Азербайджан # общество # Вадим Боровик

Другие новости рубрики

Все новости
19 мая в Минске перекрыто движение в районе проспекта Победителей и МКАД
19 мая 2024 07:32

19 мая в Минске перекрыто движение в районе проспекта Победителей и МКАД

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома
18 мая 2024 19:10

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»
18 мая 2024 19:09

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы
18 мая 2024 19:08

В посёлке Дружный появится новый лечебный корпус – как идут работы

Прошли капитальный ремонт – вот как сегодня выглядят ФАПы в Пуховичском районе
18 мая 2024 19:06

Прошли капитальный ремонт – вот как сегодня выглядят ФАПы в Пуховичском районе

Мультиспортивный турнир «За нами будущее» в фиджитал-формате прошёл в Минске
18 мая 2024 18:54

Мультиспортивный турнир «За нами будущее» в фиджитал-формате прошёл в Минске

Семейный фестиваль «Вместе» состоялся впервые по инициативе БСЖ – как это было?
18 мая 2024 18:45

Семейный фестиваль «Вместе» состоялся впервые по инициативе БСЖ – как это было?

Пустовой: целые поколения выросли под цветами Родины – в сердцах и умах молодёжи правильные тренды
18 мая 2024 18:40

Пустовой: целые поколения выросли под цветами Родины – в сердцах и умах молодёжи правильные тренды

Гигин о референдуме 1995-го: это идеология, которая закладывала основы дальнейшего развития
18 мая 2024 18:38

Гигин о референдуме 1995-го: это идеология, которая закладывала основы дальнейшего развития

Ермошина рассказала, как в 1990-е американские спецслужбы работали с Верховным советом
18 мая 2024 18:36

Ермошина рассказала, как в 1990-е американские спецслужбы работали с Верховным советом

Более 40 прокурорских работников приняли присягу на площади Государственного флага в Минске
18 мая 2024 17:29

Более 40 прокурорских работников приняли присягу на площади Государственного флага в Минске

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль
18 мая 2024 17:24

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль