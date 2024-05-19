Перспективные, наполненные конкретикой, эффективные. Эксперты подводят итоги переговоров президентов Беларуси и Азербайджана. Государственный визит Александра Лукашенко подтвердил: никаких закрытых тем между странами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацеленность на дальнейшее укрепление сотрудничества обоюдная. Минск и Баку связывают прочные, проверенные временем отношения по многим направлениям, которые за годы приобрели характер стратегического партнерства. Экономики двух стран во многом дополняют друг друга. Стороны договорились по вопросам развития торгово-экономического потенциала, изучения опыта Беларуси по строительству агрогородков, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, увеличения поставок ветеринарных препаратов, а также создания совместных производств, включая комплексных удобрений. Развитие промышленной кооперации и уже существующих совместных предприятий. Так, Гянджинский автомобильный завод планирует увеличить производство тракторов до тысячи единиц в год.

Вадим Боровик, политолог:

Азербайджан выполняет очень важную стабилизирующую роль в регионе Кавказа. У нас одна позиция – это мирное, взаимовыгодное, плодотворное сотрудничество. Мы готовы оказывать помощь Азербайджанской Республике в восстановлении тех территорий, которые были возвращены и требуют восстановления. У нас есть опыт по строительству агрогородков, населенных пунктов, по выстраиванию инфраструктуры. Мы готовы делать это качественно, и, как отметил наш лидер, лучше нас никто это не сделает.

Беларусь и Азербайджан реализуют дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества. В скором времени в Минске состоится заседание межправительственной комиссии. Учитывая новые договоренности, стороны собираются актуализировать этот документ. В целом экономическое сотрудничество демонстрирует позитивную динамику. В перспективе намерены выйти на товарооборот в миллиард долларов.

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