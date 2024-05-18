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В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома

18 мая 2024 19:10
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Медицинская помощь в центральном регионе максимально приближена к населению. Создаются комфортные условия для пациентов, внедряется инновационное оборудование. Доступность и качество мед услуг повышают в сельской местности. Открывают новые участковые больницы, амбулатории, ФАПы. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома-1

В 2024 году распахнет свои двери и новый корпус областного клинического роддома. Сердце нового здания – отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных. Сюда из родзала будут поступать все недоношенные дети.

Прошли капитальный ремонт – вот как сегодня выглядят ФАПы в Пуховичском районе. Подробности здесь.

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома-4

Сергей Качан, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных детей Клинического родильного дома Минской области:
Реализованы некоторые моменты, которые будут впервые, наверное, в республике. Это будет дотация монооксида азота детям с тяжелыми легочными заболеваниями. Прекрасный менеджмент или контроль за состоянием пациента, с хорошим мониторированием. Некоторые вещи позволят нам бесконтактно определять насыщение уровня крови кислородом, углекислым газом. Не делать лишних анализов детям – это особенно касается недоношенных детей. Мы минимизируем боль, стресс для ребеночка, что тоже очень важно.

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома-7

В роддоме выхаживают крошек даже с экстремально низким весом. За последние 10 лет летальность не превышает 1 %. Это успех коллектива. А с вводом нового отделения помощь будут оказывать еще эффективнее. Также поступят 2 мобильных инкубатора. В них новорожденных сразу же из родзала смогут доставлять в палату.

Подробности в видео.

# Медицина # общество

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