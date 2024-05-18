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Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»

18 мая 2024 19:09
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Медицинская помощь в центральном регионе максимально приближена к населению. Создаются комфортные условия для пациентов, внедряется инновационное оборудование. Доступность и качество мед услуг повышают в сельской местности. Открывают новые участковые больницы, амбулатории, ФАПы. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»-1

Большое внимание уделяется маленьким пациентам. Высококлассную помощь в этом оказывает областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи». Здесь лечатся дети со всего центрального региона. С бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной патологиями. Для этого создана достойная реабилитационная база. Она постоянно пополняется – в этом году новым оборудованием. В том числе, тренажерами для разработки суставов, ванной для подводного душа-массажа и кафедрой водолечения.

В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома – подробности здесь.

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»-4

Есть реабилитационный тренажер «Велогеймик». Оборудование тренирует двигательные функции, исправляет нарушения координации и реабилитирует двигательные особенности. Таким образом позволяет улучшить качество жизни детей.

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»-7

В том числе, внимание в здравнице уделяют и культурно-досуговой деятельности детей. В 2024 году отремонтировали игровые комнаты и отреставрировали актовый зал. Стало комфортнее и краше.

Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»-10

Алеся Вильчковская, главный врач Областного детского центра медицинской реабилитации «Пуховичи»:
Одним из наших ведущих проектов является оформление зон рекреации. Здесь дети, дожидаясь определенных процедур, могут поиграть не только в телефонах, физически активно провести время. Для этого сотрудниками нашего центра разработан проект интерактивных игровых дорожек. Таким образом мы оформляем свои большие, просторные холлы, у которых много пространства, и мы можем организовать детей наилучшим способом.

Подробности в видео.

# Медицина # общество

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