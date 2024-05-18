Здесь лечатся дети со всего центрального региона – посетили центр медицинской реабилитации «Пуховичи»

Медицинская помощь в центральном регионе максимально приближена к населению. Создаются комфортные условия для пациентов, внедряется инновационное оборудование. Доступность и качество мед услуг повышают в сельской местности. Открывают новые участковые больницы, амбулатории, ФАПы. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Большое внимание уделяется маленьким пациентам. Высококлассную помощь в этом оказывает областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи». Здесь лечатся дети со всего центрального региона. С бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной патологиями. Для этого создана достойная реабилитационная база. Она постоянно пополняется – в этом году новым оборудованием. В том числе, тренажерами для разработки суставов, ванной для подводного душа-массажа и кафедрой водолечения. В Минской области появится новый корпус областного клинического роддома – подробности здесь.

Есть реабилитационный тренажер «Велогеймик». Оборудование тренирует двигательные функции, исправляет нарушения координации и реабилитирует двигательные особенности. Таким образом позволяет улучшить качество жизни детей.

В том числе, внимание в здравнице уделяют и культурно-досуговой деятельности детей. В 2024 году отремонтировали игровые комнаты и отреставрировали актовый зал. Стало комфортнее и краше.