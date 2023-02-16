Вадим Боровик о ситуации в белорусских пунктах пропуска: «Они наносят ущерб собственной экономике»

Пограничный беспредел или политические игры? Литва узаконила длинные очереди перед пунктами пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу прекращено в одностороннем порядке. Закрыто и железнодорожное сообщение с Беларусью через переход «Бенякони». А между тем количество транспорта на въезд в страны Евросоюза растет.

Эксперты заявляют о недальновидности решений Вильнюса. Пострадает экономика. Но, похоже, в Литве этим вопросом не обеспокоены. Очевидно, что решение политическое.

Вадим Боровик, политолог:

Это можно назвать какой-то попыткой дополнительных санкций, недружественным шагом, но в первую очередь они наносят ущерб собственной экономике. В свое время они не хотели покупать дешевую белорусскую электроэнергию и всячески пытались препятствовать тому, чтобы мы ввели атомную станцию. В данной ситуации, я думаю, что Литва убедится, что такие шаги непродуктивны и наносят в первую очередь ущерб этой республике.

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