Вадим Боровик: «Не только надо думать сегодня о коронавирусе, нужно думать, в принципе, о здоровье нации»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Важна самодисциплина. Сегодня медики делают многое. Мы иногда приводим некоторые нации – японцев, китайцев, немцев – там есть самодисциплина. Если уже сказали – дома, они дома находятся. Мы сегодня не стали идти по пути создания социального коллапса, экономического коллапса. То есть сохранить максимально работу экономики, и при этом попросили граждан, всё-таки, остаться дома, где это возможно. Ограничить какие-то скопления. И сегодня должно быть понимание того, что они сегодня, во многом, несут ответственность. Вот та ставка на здоровье нации, которую мы делали многие годы, то есть отношение к себе, к своей семье, в первую очередь, с точки зрения питания, спортивного, здорового образа жизни, гигиены – это тоже даёт какие-то свои плоды. Естественно, абсолютно, вот мы общались в перерыве с представителями медицинской профессии – они, всё-таки, понимают: к сожалению, этот вирус иногда настигает и абсолютно здоровых людей. Но, тем не менее, и правильно глава государства замечал, что очень многие ведь в результате не вируса, а хронических заболеваний умирают.

А где вы заработали эти хронические заболевания? Если сегодня вы смотрите на экраны и выкуриваете восьмую сигарету за день, или вы сегодня на ночь наелись какой-то гадости, у вас будет сахар в крови, у вас будет повышенный холестерин, прочие какие-то заболевания. И это всё провоцирует. Не только надо думать сегодня о коронавирусе, нужно думать, в принципе, о здоровье нации.

Если вы сегодня уважительно относитесь к своему здоровью, уважительно относитесь к личной гигиене, то это предотвратит не только вот этот вирус, о котором мы сегодня говорим, но и в последующем наша нация будет более здоровой, более сильной. Поэтому – самодисциплина, уважительное отношение.