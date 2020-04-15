Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии

Так, исправить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили в городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из минских многоэтажек.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию, касалась, конечно, работы местных органов власти. И эти вопросы, конечно, должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они вынуждены были обращаться опять в какие-то другие инстанции, потому что их вопрос не решается.

У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные формы и методы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне.