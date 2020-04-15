Работа ЖКХ, трудоустройство, сохранение здоровья. На какие вопросы Наталья Кочанова ответила гражданам во время телефонной линии
Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова 15 апреля провела прямую телефонную линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки поступали со всей страны.
В основном, людей волновали частные вопросы: работа ЖКХ, трудоустройство и улучшение жилищных условий. Некоторые из вопросов решались тут же.
Так, исправить проблему с затоплением подвала одного из жилых домов Новополоцка направили в городскую аварийную службу. В оперативном порядке поручили запустить новые лифты в одной из минских многоэтажек.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Обращения граждан и те вопросы, которые поступали сегодня на прямую линию, касалась, конечно, работы местных органов власти. И эти вопросы, конечно, должны решаться оперативно на местах. Нельзя заставлять людей ждать по месяцу, по два, чтобы они вынуждены были обращаться опять в какие-то другие инстанции, потому что их вопрос не решается.
У нас принято хорошее законодательство по обращению граждан. У нас сегодня есть различные формы и методы работы с людьми. Каждый должен решать их на своем уровне.
Звучали и благодарности за решенные проблемы. Вопросы, требующие более тщательного изучения, взяты на особый контроль.
Обращались белорусы с предложениями и инициативами: открыть в Смолевичах еще одну аптеку и создать в местном клубе дополнительные кружки для развития молодежи; усилить в стране профилактику глазных заболеваний и организовать разъяснительную работу в области гигиены.