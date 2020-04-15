«Ещё попробуй её догони». В свои 78 бабушка-фермер разбирается в двигателе и лихо ездит на тракторе
Новости Беларуси. В свои 78 женщина-фермер из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Кристина Протосовицкая познакомилась с уникальным человеком.
В теплице – небольшой по меркам футбольного поля, но очень даже приличной по сравнению с домом Веры Васильевны – все самое ценное для будущего урожая. Рассада ждет своего часа – помидоры и перцы будут грунтовые. Подходит к посадке и бульбочка.
Вера Васильевна – тракторист-машинист второго класса. В советское время попала в первый поток Ореховского филиала Малоритского ПТУ – одна из двух девушек на курсе. «Заруливала» на Т-40 и Т-16.
Вера Шигалева, жительница агрогородка Орехово:
На фермы возила сенаж, силос подвозила к коровникам. Сперва, как мы пошли учитmся, то казали – бессовестные, что мужчин своих нет, что вы идете.
Она с детства привыкла к мужской работе – отца не стало, когда было семь. Сама может устранить любую неполадку в механизме.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Женщиной за рулем сегодня сложно кого-то удивить. Но вот кабина трактора отличается от привычного салона легковушки. Одних рычагов наберется с десяток. Губы накрасить некогда.
Вера Васильевна не припомнит, чтобы в колхозные времена наводила марафет в кабине, а вот принарядиться – это запросто. Шесть лет провела за баранкой, а еще шесть – мастером-наладчиком.
Сын Александр – правая рука. Посеяли вместе все зерновые, на очереди – кукуруза. Поле по-хозяйски размечено. Время дисковать под овощные. Шутит: у матери по венам течет машинное масло, а вместо сердца – пылающий двигатель.
Александр Шигалев, житель агрогородка Орехово:
Еще попробуй ее догони, так что за ней надо еще бегом бежать. Покуда она в своих силах, слава богу, в свои годы – дожить до таких годов, чтобы какой праздник или свадьба, то так еще выпляшет, что молодежь так не танцует.
И в огонь, и в воду, и в трактор, и в поле. Неугомонная – в очередной раз повторит сын. А Вера Васильевна только добавит: некогда болтать – работа не ждет.
Вера Шигалева:
Так и у меня получилось, что папа с мамой хотели хлопчика, а я родилась девочкой. Пословица такая: я корова, я и бык, я и баба, и мужик.