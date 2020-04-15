«Ещё попробуй её догони». В свои 78 бабушка-фермер разбирается в двигателе и лихо ездит на тракторе

Новости Беларуси. В свои 78 женщина-фермер из года в год садится за руль своего Т-82 и бороздит просторы родных 15 гектаров огорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Кристина Протосовицкая познакомилась с уникальным человеком.

В теплице – небольшой по меркам футбольного поля, но очень даже приличной по сравнению с домом Веры Васильевны – все самое ценное для будущего урожая. Рассада ждет своего часа – помидоры и перцы будут грунтовые. Подходит к посадке и бульбочка.







Вера Васильевна – тракторист-машинист второго класса. В советское время попала в первый поток Ореховского филиала Малоритского ПТУ – одна из двух девушек на курсе. «Заруливала» на Т-40 и Т-16.

Вера Шигалева, жительница агрогородка Орехово:

На фермы возила сенаж, силос подвозила к коровникам. Сперва, как мы пошли учитmся, то казали – бессовестные, что мужчин своих нет, что вы идете.





Она с детства привыкла к мужской работе – отца не стало, когда было семь. Сама может устранить любую неполадку в механизме.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Женщиной за рулем сегодня сложно кого-то удивить. Но вот кабина трактора отличается от привычного салона легковушки. Одних рычагов наберется с десяток. Губы накрасить некогда.

Вера Васильевна не припомнит, чтобы в колхозные времена наводила марафет в кабине, а вот принарядиться – это запросто. Шесть лет провела за баранкой, а еще шесть – мастером-наладчиком.

Сын Александр – правая рука. Посеяли вместе все зерновые, на очереди – кукуруза. Поле по-хозяйски размечено. Время дисковать под овощные. Шутит: у матери по венам течет машинное масло, а вместо сердца – пылающий двигатель.

Александр Шигалев, житель агрогородка Орехово:

Еще попробуй ее догони, так что за ней надо еще бегом бежать. Покуда она в своих силах, слава богу, в свои годы – дожить до таких годов, чтобы какой праздник или свадьба, то так еще выпляшет, что молодежь так не танцует.





И в огонь, и в воду, и в трактор, и в поле. Неугомонная – в очередной раз повторит сын. А Вера Васильевна только добавит: некогда болтать – работа не ждет.