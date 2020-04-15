Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для их возведения уже подобрали места. Новое жилье появится в Заводском и Советском районах. На данный момент в Минске 10 общежитий, в которых проживают более 4500 столичных медиков.