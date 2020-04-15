Два общежития для медработников построят в Заводском и Советском районах Минска

Новости Беларуси. Два общежития для медицинских работников построят в столице в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для их возведения уже подобрали места. Новое жилье появится в Заводском и Советском районах. На данный момент в Минске 10 общежитий, в которых проживают более 4500 столичных медиков.
Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
В комитете по здравоохранению создана жилищная комиссия, где распределяются в данный момент места для заселения в общежития. Кто пользуется преимущественно первым правом – это два медицинских работника, которые работают в системе здравоохранения, подчиненные комитету по здравоохранению города Минска.
На начало 2020 года количество медицинских работников, ожидающих койко-место в общежитии, более 800 человек. Еще почти 3000 медиков нуждаются в улучшении жилищных условий.