Главврач 4-ой больницы о работе в условиях коронавируса: «Я увидел людей своих уже более изнутри. Это проверка в бою»

Вацлав Янушко: Самые что ни есть человеческие – это преданность своему делу и любовь к профессии.

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»: Знаете, и до пандемии все врачи работали достаточно интенсивно. И уровень белорусского здравоохранения достаточно высокий. Я, например, как руководитель, я посмотрел на свой коллектив. Я увидел людей своих уже более изнутри. Те выводы, которые я делал, и обратил внимание на определённых своих коллег – они, наверное, останутся где-то у меня, но для руководителя это нужно. Это проверка в бою.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Сегодня пандемия уже уходит на второй план. Есть свои проблемы, жизнь продолжается. И, конечно, про это совсем скоро все забудут. Но, тем не менее, ведь выводы общество должно какие-то сделать. И вообще, человечество делает выводы, поскольку пандемия показала, кто есть кто, как работают врачи, как работает система здравоохранения, в целом. И сорвала со многих маски. Ведь это ещё и испытание человеческих душ. Вы, как главный врач клиники, какой для себя вывод сделаете после того, как это всё закончится?

Вацлав Янушко:

По сути, желание спасать людей – оно, как бы, у всех есть. Другой вопрос – насколько это проявлено у человека. Сказать на словах: «У меня есть большое желание вас спасти», – но это же не значит, что ты это докажешь на деле. А здесь уже была проверка, как ты себя на деле показал. Перестроили работу, мы уже были специалистами. Я уже, как инфекционист. Да, я главный врач. Но я надеваю средства индивидуальной защиты, комбинезон, иду на консилиум. Я врач-хирург по специальности, мне ближе хирургия. И если какие-то вопросы возникали, даже когда я участвовал на консилиуме, я высказывал своё мнение, как хирург, из своего опыта. А здесь я уже, как инфекционист.

Вадим Щеглов:

Это же нужно было не одному специалисту перестроить свою работу и примерить на себя другую квалификацию. А здесь нужно всю систему оказания медицинской помощи на базе вашей клиники. Вы же одними из первых это начали принимать ковидных больных.

Вацлав Янушко:

Мы третьи. По очереди первая – инфекционная больница, потом 6-ая клиническая больница, а мы были третья по приказу министерства здравоохранения.

И мы третьи уже принимали пациентов. И дальше мы уже начали делать «чистые» и «грязные» зоны, шлюзы, и сразу же начали учебу персонала. Потому как, всё-таки, в первую очередь это безопасность персонала. Я за них отвечаю. Поэтому максимально была проведена учёба и сразу же контроль всего. За счёт этого мы сохранили свои ряды, так сказать. Да, есть заболевшие среди медицинских работников, потому что мы всё время в зоне риска. Этого никто не скрывает.

Вадим Щеглов:

Это практика во всём мире.

Вацлав Янушко:

Естественно.

Вадим Щеглов:

Все понимают, что врач на передовой, и он наиболее подвержен этому.

Вацлав Янушко:

Да, все медицинские работники в зоне риска любого заболевания. Особенно инфекционного.

Вадим Щеглов:

Говорят, много молодёжи пришло на помощь медикам – студентов старших курсов. Я даже слышал мнение, что вот это испытание показало более старшему поколению, что есть на кого дальше оставить систему здравоохранения. Что не опасаешься за своё будущее, за будущее нашей системы.

Вацлав Янушко:

В целом, у нас молодой коллектив клиники. Конечно, все врачи-реаниматологи – все у нас молодые. Они такого возраста до 30, после 35. А по поводу студентов, к примеру, были приняты на работу по желанию самих студентов. Это студенты Белорусского медицинского колледжа и Белорусского медицинского университета. У нас работают 25 человек. Работают в среднем звене – это медицинские сестры, и в качестве санитарок – младшее звено. Вы знаете, стараются.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– как решил стать врачом после того, как попал в больницу

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.