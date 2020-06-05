«Доля выбросов уменьшилась». За счёт чего улучшают экологию в Беларуси

Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь: Доля выбросов уменьшилась. В 2012 году она составляла 69% по стране, а вот сейчас она составляет 63%.

За счет чего это происходит?

Наталья Гульницкая:

Там очень много мероприятий. Мы в 2015 году перешли на дизельное топливо класса К5. Белорусские производители производят и экологические автомобили Евро-5, Евро-6. Люди, как мы видим, тоже сейчас отдают предпочтение автомобилям из салона, соответственно, они уже другого экологического класса. Поэтому, казалось бы, несмотря на увеличивающееся количество автомобилей на дорогах, выбросы у нас немного уменьшаются. И увеличение количества электромобилей. Конечно, чем больше, тем лучше. С нулевым выбросом мы хотели бы полностью все заменить на электромобили. Я думаю, что эта работа будет продолжена, и мы можем ожидать какого-то хорошего результата.