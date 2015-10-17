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В зоопарке Сан-Диего показали родившегося в неволе детеныша одного из редчайших животных

17 октября 2015 17:00
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Новости США. В американском зоопарке Сан-Диего показали публике детеныша редкого животного — мадагаскарской руконожки. В природе их практически не осталось. Дело в том, что жители острова, где обитают эти зверьки, считают, что они приносят неудачу и активно их истребляют. На самом же деле это одни из самых безобидных обитателей бамбуковых зарослей. Этот малыш родился еще месяц назад, но представили его только сейчас, после того как он окреп и набрал 200 граммов. По словам специалистов, появление руконожки в неволе — событие крайне редкое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дикие животные

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