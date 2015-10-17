Новый Генплан Минска: какой разработчики видят столицу через 10-15 лет?

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. Сегодня поговорим о ее будущем. На днях началось обсуждение новой версии Генплана развития Минска. Это касается каждого из нас. Каждого, кто живет и работает в большом городе.

Строительство жилья, промышленные зоны, сохранение культурного наследия, транспортные маршруты и многое другое, что составляет основу комфортной жизни в мегаполисе. Что же ожидает нас, и какой видят столицу лет через 10-15 разработчики Генплана? Для того чтобы мы узнали это, я отправлюсь в проектно-исследовательское предприятие «Минскградо».

Если вы готовы предложить интересную тему, звоните нам!