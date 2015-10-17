Жених и невеста устроили свадебную фотосессию в застрявшем лифте

Новости США. Серию незабываемых снимков сделала пара из США, когда вместе с гостями застряла в лифте. Лиз Коупленд и Гарри Стейн подумали, что не стоит огорчаться, и пока ждали спасателей, стали фотографироваться.



Как пишет Metro, неприятный, казалось бы, инцидент произошел перед церемонией бракосочетания.





Через 20 минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента Александрии и освободили жениха, невесту и их гостей. В результате Коупленд и Стейн опоздали на собственную свадьбу.







Лиз Коупленд:

Мы застряли в лифте! Но это же пустяк, если речь идет о настоящей любви! Никто не паниковал, почти не нервничали, в конце концов, нас бы вызволили оттуда рано или поздно.