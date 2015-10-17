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Жених и невеста устроили свадебную фотосессию в застрявшем лифте

17 октября 2015 15:39
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Новости США. Серию незабываемых снимков сделала пара из США, когда вместе с гостями застряла в лифте. Лиз Коупленд и Гарри Стейн подумали, что не стоит огорчаться, и пока ждали спасателей, стали фотографироваться.

Как пишет Metro, неприятный, казалось бы, инцидент произошел перед церемонией бракосочетания. 

Жених и невеста устроили свадебную фотосессию в застрявшем лифте-1



Через 20 минут на место происшествия прибыли сотрудники пожарного департамента Александрии и освободили жениха, невесту и их гостей. В результате Коупленд и Стейн опоздали на собственную свадьбу.



Лиз Коупленд:
Мы застряли в лифте! Но это же пустяк, если речь идет о настоящей любви! Никто не паниковал, почти не нервничали, в конце концов, нас бы вызволили оттуда рано или поздно.

Жених и невеста устроили свадебную фотосессию в застрявшем лифте-3

 

За 20 минут «заточения» молодожены, их друзья и родственники успели сделать множество фотографий. Сейчас они стремительно набирают популярность в интернете. 

Лиз Коупленд и Гарри Стейн даже пригласили на торжество спасателей, которые вызволили из ловушки в такой ответственный для их семьи день. 

# общество # Фотофакт # Курьезы # Лиз Коупленд # Гарри Стейн

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