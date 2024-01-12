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В зоопарк или на переработку. Рассказываем, как утилизировать ёлки после Нового года

12 января 2024 08:36
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Новогодние праздники и сказочную атмосферу невозможно представить без елки. Зеленая красавица практически месяц радует глаз в домах и квартирах. Однако приходит пора – и с елью необходимо расстаться. Как и когда это сделать правильно, разбирались вместе с ЖКХ.

В зоопарк или на переработку. Рассказываем, как утилизировать ёлки после Нового года-1

Анастасия Сулимская, главный специалист пресс-секретарь отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Организациями-перевозчиками отходов 14 и 21 января будет осуществляться сбор елей для их дальнейшей переработки. Оставить хвойные деревья можно на контейнерных площадках для сбора крупногабаритных отходов, а также на территориях, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных жилых домов, где нет контейнерных площадок. Для утилизации принимаются все хвойные деревья. Единственное правило – ветви должны быть очищены от мишуры и прочих новогодних украшений, а также от полиэтиленовой пленки.

В зоопарк или на переработку. Рассказываем, как утилизировать ёлки после Нового года-4

Кроме того, живую елку без мишуры и игрушек можно сдать в зоопарк. Хоть дерево и колкое, но им все равно любят полакомиться зверушки. Если же вы все-таки твердо решили утилизировать елку, то выносите ее за день до вывоза, чтобы иголки не успели осыпаться и загрязнить двор.

Подробности в видеоматериале.

# Экология # общество

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