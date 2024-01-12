В зоопарк или на переработку. Рассказываем, как утилизировать ёлки после Нового года

Новогодние праздники и сказочную атмосферу невозможно представить без елки. Зеленая красавица практически месяц радует глаз в домах и квартирах. Однако приходит пора – и с елью необходимо расстаться. Как и когда это сделать правильно, разбирались вместе с ЖКХ.

Анастасия Сулимская, главный специалист – пресс-секретарь отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Организациями-перевозчиками отходов 14 и 21 января будет осуществляться сбор елей для их дальнейшей переработки. Оставить хвойные деревья можно на контейнерных площадках для сбора крупногабаритных отходов, а также на территориях, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных жилых домов, где нет контейнерных площадок. Для утилизации принимаются все хвойные деревья. Единственное правило – ветви должны быть очищены от мишуры и прочих новогодних украшений, а также от полиэтиленовой пленки.