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Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников

18 сентября 2024 17:46
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Несмотря на наступающие холода, столица продолжит пестрить яркими красками. Осенью город станет краше: в рамках субботников и месяца по благоустройству высадят порядка 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников-2

Как правило, в Минске появляются те зеленые насаждения, которые наиболее приживаются в нашем климате. Например, центральные проспекты, улицы, а также спальные районы украсят хризантемами. Их в столице высадят порядка 35 тысяч. Это почти в три раза больше, чем в 2023 году.

Осенью в Минске высадят 10 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников-4

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя»:
Планируется высадить хризантему в плоскостные цветники. Это, допустим, по проспекту Победителей напротив Дворца Независимости откос в виде карты, на набережной Дрозды, в сквере гостиницы «Планета». Цвета у нас, что касается разделительных ящиков, то там, конечно, фиксированы: это бордовые и желтые цвета. Такие же цвета будут на других ограждениях города.

Будет продолжена и работа по высадке многолетник растений. Это лаванда, шалфей, котовник, синеголовник. До конца осени будет высажено около 90 тысяч единиц.

# Социальная инфраструктура # Растения и цветы # Екатерина Короткина

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