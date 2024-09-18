IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ

Азарёнок о Николае Лукашенко: за отцом вышел сын и на языке музыки пропел о любви к Отечеству

Конкретно так стоит сейчас вопрос: быть миру или не быть. Миру как планете. Не лезьте в Беларусь, не трогайте нас. Не для того мы 85 лет назад оковы разбивали, чтобы снова вы нас пленили и били по щекам. Не будет этого! Вы, может, и сильнее многократно, но нам есть чем ответить.