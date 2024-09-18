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IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ

18 сентября 2024 17:14
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Анализировать, прогнозировать и управлять. Эффективные комплексные решения полного цикла для водного сектора ЖКХ разработала IT-компания LWO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ-2

Продукт представили на международной специализированной выставке «Наш дом» в Минске. Экспертная информационно-аналитическая система биологических очистных сооружений разработана белорусскими специалистами и не имеет аналогов в мире. Это цифровой помощник, который работает на адаптивных алгоритмах с элементами искусственного интеллекта. Система внедряется на очистные сооружения и позволяет в автоматическом режиме управлять процессами биологической очистки сточных вод.

IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ-4

Эдуард Муслимов, начальник управления цифровизации коммунального хозяйства компании LWO:
Это снижает экологические риски для наших водоемов, увеличивает энергоэффективность, позволяет экономить электроэнергию, ресурсы, химикаты, которые могут использоваться в процессе удаления того же фосфора. И поэтому эта система на сегодняшний момент крайне актуальна для работы очистных сооружений во всем мире.

IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ-6

Продукт создан в поддержку государственной программы цифровой трансформации, которую активно реализуют в Беларуси. Отдельные сервисы системы уже внедрены на очистных сооружениях по всей стране.

*На правах рекламы.

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