В Жодино сдали 2-подъездный социальный дом для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Двухподъездный социальный дом для людей с ограниченными возможностями сдан в Жодино. Многоэтажку сразу оборудовали специальными пандусами с поручнями. Инвалиды-колясочники беспрепятственно могут попасть в свои квартиры.

Специалисты разрабатывали проект дома так, чтобы он был максимально удобным для проживания в нем не только взрослых, но и детей с ограниченными возможностями.

Это первый и пока единственный дом в Жодино, построенный по программе безбарьерной среды.

Для того, тобы инвалиды чувствовали себя комфортно, городские службы принимают все необходимые меры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



К слову, большое внимание уделяется и торговым объектам. При строительстве новых точек в проектах предусмотрено установление всего необходимого для людей с ограниченными возможностями.