РОО «Белая Русь» 17 ноября отмечает 7 годовщину работы в социально-политической жизни страны

Новости Беларуси. «Белая Русь» 17 ноября отмечает седьмую годовщину своей работы в социально-политической жизни страны. В рядах этого республиканского объединения сейчас насчитывается около 150 тысяч человек. Причем более 30% из них — молодежь.

«Белая Русь» активно участвует практически во всех значимых событиях, которые происходят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых успешных проектов этой организации – Общественные приемные. Они работают по всей стране и помогают вести эффективный диалог между чиновниками и гражданами.

Активисты этой организации имеют опыт и в проведении избирательных кампаний. Они участвовали в подготовке и проведении парламентских выборов и выборов в местные советы депутатов. А в будущем году станут участниками кампании по выборам Президента Республики Беларусь.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Сделано очень много, есть кредит доверия, потому что мы не просто многим помогли, многие нашли свое место, многим подставили плечо, многие нашли для себя занятие в общественном объединении, то есть себя как-то социализировали наиболее активные. 2015 год, действительно, будет по выборам достаточно тяжелый. События в Украине, которые консолидировали наше общество. И все прекрасно понимают, что нужен сильный лидер, нужно стабильно развивающее государство.