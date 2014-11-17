Новая концепция новогоднего украшения Минска: в тренде – асимметрия форм и яркие цвета

Минск встретит Новый год в лиловом. Столичные дизайнеры разработали новую концепцию украшения города. В тренде – асимметрия форм и яркие цвета.

О приближении праздника будут напоминать 14 пушистых елей: возле Дома правительства и Мингорисполкома, у Национальной библиотеки, Ратуши, Кафедрального собора, в столичных парках и на площадках возле крупных спортивных объектов.

А вот главная елка страны – на Октябрьской площади – кардинально сменит имидж. В 2014 году зеленая прима примерит наряд в национальном стиле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Мартынов, главный художник - заместитель директора ГП «Минскреклама»:

Мы стараемся, чтобы каждая елка выглядела по-новому, не повторяемся здесь. В том числе и главная ель. Мы внесем в нее какие-то элементы традиционной белорусской культуры, графической стилистики.