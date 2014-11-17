Пенсионерка из Минска поступила на второе высшее образование спустя 50 лет после получения первого

Новости Беларуси. Героиня сюжета уверена, что не только любви, но и учебе все возрасты покорны. Ольга Иванова из Минска доказала это на личном примере. В свои 76 лет она снова студентка. Причем экономическое образование, как утверждает третьекурсница и начинающая предприниматель, ей просто жизненно необходимо.

Казалось бы, бабушка как бабушка. Но на восьмом десятке она даст фору и 20-летним. Студентка 3 курса получает второе высшее. Дистанционно. По первому – товаровед широкого профиля – штудирует стопку за стопкой. И все – учебники по менеджменту.

Ольга Иванова, студентка:

Внукам понравилась очень, что бабушка поступила. Они, естественно, раньше относились ко мне как к бабушке, а теперь ко мне относятся более серьезно. Сын улыбается.

Еще бы не улыбаться – дипломы с разницей в полвека. Ольга Степановна и сама признается: перерыв большой, но молодежи в знаниях уступать не намерена. Мозговой штурм – минимум 5 часов в день. У монитора порой до двух ночи. Освоить компьютер для студентки Ивановой – самое сложное.

Ольга Иванова, студентка:

Так как я работаю в бизнесе, естественно, нужно обязательно повышать свой профессиональный уровень, потому что молодежь очень хорошо разбирается в компьютере, который я, к сожалению, еще только изучаю.

Поэтому Ольга Степановна берет еще и уроки информатики. Как-никак впереди сессия: 7 экзаменов, 5 зачетов и курсовая. Все в электронном виде. Работа кипит.

Ольга Иванова, студентка:

Начала с физкультуры, чтобы войти в систему. Тоже думала, что позанимаюсь – и все. Нет, там надо знать научные непосредственно ответы на все вопросы.

Запланированного пенсионерка привыкла добиваться. Когда-то на выставках в Сокольниках она занималась закупкой товаров для всего Приморского края, потом готовила к открытию универмаг «Беларусь». Сегодня – учредитель и директор частного предприятия.

Под мечту уже и землю купила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Иванова, студентка:

Я построю магазин свой. Естественно, мне будут помогать внуки. И один, и второй. Сейчас же частная собственность развивается. Я обратила внимание, что малому бизнесу сейчас, можно сказать, дорога. Я человек Советского Союза. Знаете, у меня так: порядок, дисциплина и, естественно, знания.

Порядок, дисциплина и знания. С такими приоритетами, пожалуй, возраст студенту не помеха.