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В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам

16 января 2023 13:59
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Новости Беларуси. Зима – время для активного отдыха. Во всех районах Минской области организованы лыжные трассы, катки, работают пункты проката. Способствует и погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодино действует две лыжни. Недавно прошли городские соревнования по лыжным гонкам. В них принимали участие юные спортсмены. Победители получили путевки на областные соревнования.  

В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам-1

Снежок, легкий морозец. В такую погоду не время сидеть дома. Зимний вид спорта для жителей Жодино в прямой доступности, причем есть из чего выбрать. Можно стать на коньки, а можно взять лыжи – все, что душе угодно.  

В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам-3

Инна Хомич, главный специалист отдела по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома:
В черте города Жодино, в парке имени 50-летия БелАЗа, функционирует еще одна лыжная трасса протяженностью километр, которое имеет освещение в вечернее время суток. И довольно активно ее посещают именно родители с маленькими детьми, так как она находится в удобном месте.  

В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам-5

А это вторая трасса города, но не менее популярная. Протяженность 2,5 километра. Здесь проходят городские мероприятия, соревнования. Да и просто жодинцы здесь частенько проводят свободное время.

Подробности в видеоматериале.  

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# Хобби # Влада Родовская

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