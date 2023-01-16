В Жодино прошли городские соревнования по лыжным гонкам

Новости Беларуси. Зима – время для активного отдыха. Во всех районах Минской области организованы лыжные трассы, катки, работают пункты проката. Способствует и погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Жодино действует две лыжни. Недавно прошли городские соревнования по лыжным гонкам. В них принимали участие юные спортсмены. Победители получили путевки на областные соревнования.

Снежок, легкий морозец. В такую погоду не время сидеть дома. Зимний вид спорта для жителей Жодино в прямой доступности, причем есть из чего выбрать. Можно стать на коньки, а можно взять лыжи – все, что душе угодно.

Инна Хомич, главный специалист отдела по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома:

В черте города Жодино, в парке имени 50-летия БелАЗа, функционирует еще одна лыжная трасса протяженностью километр, которое имеет освещение в вечернее время суток. И довольно активно ее посещают именно родители с маленькими детьми, так как она находится в удобном месте.