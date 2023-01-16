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С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега

16 января 2023 13:54
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Новости Беларуси. Более 700 единиц спецтехники ежесуточно расчищают улично-дорожную сеть Минска от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега-1

Постоянно ведется мониторинг. Решение о начале работ принимают на основании данных Белгидрометеоцентра. С начала зимы в места временного складирования вывезено около 350 тысяч тонн кубометров снега. Для обработки дорожных покрытий противогололедными материалами израсходовано более 60 тысяч тонн технической соли и более 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега-4

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Покрытие проезжей части ведется в круглосуточном режиме, организована круглосуточная работа диспетчерских служб, прорабатываются вопросы совместно с УГАИ ГУВД Мингорисполкома по проведению работ по уборке, сопровождению колонн уборочной техники, по освобождению и эвакуации транспортных средств и выполнении работ по уборке улиц.

С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега-7

Активно идет расчистка территории от снега и во дворах. С утра было задействовано почти 1 700 человек.

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# Снегопады # общество # Руслан Ясюченя # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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