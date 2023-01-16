С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега

Новости Беларуси. Более 700 единиц спецтехники ежесуточно расчищают улично-дорожную сеть Минска от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 700 единиц спецтехники ежесуточно расчищают улично-дорожную сеть Минска от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Постоянно ведется мониторинг. Решение о начале работ принимают на основании данных Белгидрометеоцентра. С начала зимы в места временного складирования вывезено около 350 тысяч тонн кубометров снега. Для обработки дорожных покрытий противогололедными материалами израсходовано более 60 тысяч тонн технической соли и более 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси.
Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Покрытие проезжей части ведется в круглосуточном режиме, организована круглосуточная работа диспетчерских служб, прорабатываются вопросы совместно с УГАИ ГУВД Мингорисполкома по проведению работ по уборке, сопровождению колонн уборочной техники, по освобождению и эвакуации транспортных средств и выполнении работ по уборке улиц.
Активно идет расчистка территории от снега и во дворах. С утра было задействовано почти 1 700 человек.
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