С начала зимы с минских улиц вывезли 350 тысяч кубометров снега

Новости Беларуси. Более 700 единиц спецтехники ежесуточно расчищают улично-дорожную сеть Минска от снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Постоянно ведется мониторинг. Решение о начале работ принимают на основании данных Белгидрометеоцентра. С начала зимы в места временного складирования вывезено около 350 тысяч тонн кубометров снега. Для обработки дорожных покрытий противогололедными материалами израсходовано более 60 тысяч тонн технической соли и более 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Покрытие проезжей части ведется в круглосуточном режиме, организована круглосуточная работа диспетчерских служб, прорабатываются вопросы совместно с УГАИ ГУВД Мингорисполкома по проведению работ по уборке, сопровождению колонн уборочной техники, по освобождению и эвакуации транспортных средств и выполнении работ по уборке улиц.