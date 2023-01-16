В Борисовском районе завершилась благотворительная акция «От всей души»

Новости Беларуси. В доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан «Юзефово» Борисовского района прошла благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гости к проживающим заглянули представители Министерства транспорта и коммуникаций, а также местных органов власти. В подарок постояльцам – мультимедийная установка, а еще концерт с песнями и танцами. Его подготовили юные артисты из Староборисовской детской школы искусств.

Наталья Александрович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

У нас много людей пожилого возраста, старшего поколения, которые нуждаются в заботе, в тепле, в каком-то людском внимании, человеческом. Просто в добрых поступках со стороны людей. Какой-то опоре в их дальнейшей жизни. Мы, представители власти, социальных служб принимаем непосредственное участие, дарим свое тепло, заботу данным людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими.