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В Борисовском районе завершилась благотворительная акция «От всей души»

16 января 2023 13:56
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Новости Беларуси. В доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан «Юзефово» Борисовского района прошла благотворительная акция «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Борисовском районе завершилась благотворительная акция «От всей души»-1

В гости к проживающим заглянули представители Министерства транспорта и коммуникаций, а также местных органов власти. В подарок постояльцам – мультимедийная установка, а еще концерт с песнями и танцами. Его подготовили юные артисты из Староборисовской детской школы искусств.  

В Борисовском районе завершилась благотворительная акция «От всей души»-4

Наталья Александрович, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:  
У нас много людей пожилого возраста, старшего поколения, которые нуждаются в заботе, в тепле, в каком-то людском внимании, человеческом. Просто в добрых поступках со стороны людей. Какой-то опоре в их дальнейшей жизни. Мы, представители власти, социальных служб принимаем непосредственное участие, дарим свое тепло, заботу данным людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими.  

В Борисовском районе завершилась благотворительная акция «От всей души»-7

В доме-интернате для инвалидов и престарелых граждан «Юзефово» проживают более 30 человек. Здесь они проходят лечение, реабилитацию. В части досуга работают творческие кружки различной направленности. Самому старейшему из постояльцев исполнилось 93 года.  

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# Благотворительная акция # общество # Наталья Александрович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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