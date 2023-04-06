В Жодино отреставрируют монумент советской женщине, провожающей сыновей на войну

Новости Беларуси. В Жодино отреставрируют монумент в честь советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Обновление скульптуры приурочили к 60-летнему юбилею города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект имеет статус историко-культурной ценности и представляет собой фигуру женщины, провожающей пятерых сыновей на войну. Сейчас работы по реставрации находятся на стадии проектирования. Планируется восстановить утраченную бронзовую надпись, а также верхние части штыков монумента, очистить все поверхности и покрыть их защитным слоем.

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Что касается реконструкции, то принято решение, что постамент монумента будет обложен полированным красным гранитом, также будет устроена гранитная площадка. Продумываем, чтобы сделать современную подсветку монумента. Хотим расширить данную территорию, чтобы на это место приходили и мы имели возможность приглашать как можно больше людей на наши торжественные памятные мероприятия. И расширение этой территории будет с последующим благоустройством.