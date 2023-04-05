Ели из одного котелка и строили планы на мирную жизнь. История о подвиге Фёдора Боровского и фронтовой дружбе

Новости Беларуси. В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает рассказывать о героях Великой Отечественной войны, память о которых бережно хранят потомки. Это были обычные люди, чьи имена вошли в историю благодаря смелости и готовности отдать жизнь за мирное будущее. О подвиге, настоящей фронтовой дружбе и тысячах километров к Победе. Смотрите очередную серию проекта «На всю оставшуюся жизнь».

Елена Исибор:

Моего дедушку зовут Боровской Федор Васильевич. Ему было 20 лет, его призвали в армию, и сразу попал на фронт.

На фронт Федора призвали вместе с другом Александром. Эшелон отправился из далекого Казахстана на запад большой советской страны. Все силы, люди разных национальностей, объединившись, выполняли одну миссию – защищали общий дом, общее небо, общее будущее.

Братская борьба, совместная беда дали толчок для искренней дружбы между людьми, несмотря на языковые барьеры, этнические особенности, в одном окопе были русский и молдаванин, таджик и киргиз. Вместе шли в атаку, вместе верили в Победу. Елена Исибор:

Дедушка рассказывал, что у них был молдаванин, он плохо говорил на русском. И когда они пришли в Беларусь, попали в деревню, где люди говорили на белорусском языке. И он говорил, что как французский, ничего не понимал. Они оба русскоязычные, и там белорусы были. Молдаванин с белорусом друг друга понимали, а я сидел – как на французском, ничего не понимал. Язык был барьерный. Рассказывал, что были и казахи, и турки, и узбеки, и много-много наций. Война сплачивала народ. Они хотели Победы, они для этого туда и шли.

В годы Великой Отечественной войны дружба народов проявилась с особой силой. Готовясь к нападению на СССР, главари фашистской Германии рассчитывали на распад советского многонационального государства. Вопреки их ожиданиям, плечом к плечу, в один ряд встала вся страна. В честь этой дружбы, этой силы воздвигли монументы, писали стихи, пели песни... Свои, фронтовые. Федор Боровской так же шаг за шагом шел к Победе вместе со своим боевым товарищем, земляком Александром. Ели из одного котелка, вместе строили планы на мирную жизнь, в перерывах между обстрелами рассматривали звездное небо.

Елена Исибор:

Дедушка рассказывал, что они с другом Александром спали на мху белорусском в наших лесах, и им это напоминало перину, потому что в Казахстане голые степи и мох такой не растет. Вот это я точно помню, он рассказывал. Объединенные одной мечтой, Федор и Александр освобождали Беларусь, затем Варшаву. А когда до долгожданной Победы оставались считаные дни, когда советские войска вступили на территорию Германии, Александр погибает.

Елена Исибор:

Дружба моего деда с Александром была настолько сильна, что мой дед, когда пришел с войны, назвал своего сына Александром. Дружили по-настоящему. Они даже не понимали друг друга, но языковой барьер не был помехой. Они находили друг другу нужные слова для того, чтобы достичь Победу.

Эта память о друге, товарище сегодня хранится в том числе в наградах Федора Боровского. Орден «Красной звезды», медаль «За освобождение Варшавы». И еще одна… Одна на двоих… Одна на весь советский народ. Медаль за Победу над Германией.