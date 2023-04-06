«Выразить цветом своё состояние». Выставка Маргариты Щемелёвой открылась в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске открыта выставка Маргариты Щемелевой. На родину своего отца народного художника Беларуси Леонида Щемелева мастер привезла 20 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция получила название «Лічбы». Правда, на самих полотнах ни одной цифры не изображено. Это восприятие автором символических для нее периодов в жизни: детство, путешествия по стране, уход из жизни отца.

Работы Маргариты Щемелевой выполнены в технике гобелена. Особое внимание автор уделяет цвету. По ее мнению, это важный аспект, который может воздействовать на зрителя.

Маргарита Щемелева, автор выставки:

Я как-то смогла выразить цветом свое состояние, свое отношение к жизни. Ну и конечно, это все благодаря папе, который научил любить меня цвет, любить искусство. Здесь есть историческая часть для меня очень важная, о чем мне рассказывал отец.