Алексей Талай: «Рады тому, что так просто здесь наши люди могут увидеть звёзд мирового масштаба»

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай, директор благотворительного фонда, общественный деятель:

С хорошим настроением приехали сегодня в столицу моей родной области на «Славянский базар». Давно не выдавалось мне возможности посетить это чудесное, волшебное мероприятие, особенно с супругой. Мы сегодня здесь, это особенно радует наши сердца. Очень много друзей увидели здесь, знакомых. Энергия бьет фонтаном. Ожидаем увидеть наших любимых исполнителей, некоторых из них уже повидали. Например, с Григорием Лепсом даже уже пообнимались, сфотографировались, обмолвились о повестке дальнейших наших действий, в том числе, что касается сотрудничества по детям Донбасса. Очень рады тому, что так просто здесь наши люди могут увидеть звезд мирового масштаба.