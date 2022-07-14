«Ждём Батьку оттуда. Он такой сильный, настоящий – классный». Гостьи из России о «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Я вас помню с прошлого года. Вы говорили, что ползком приползете на «Славянский базар».

– Мы звезды.

– Расскажите, в этот раз с какой целью на «Славянском базаре»? Как настроение?

– У нас цветы, подарите.

– Спасибо большое.

– С каким настроением на «Славянском базаре»?

– С прекрасным настроением. Мы приехали из санатория «Плисса». Тоже замечательный, прекрасный санаторий. Всем рассказали в «Плиссе», что мы едем в пятый раз на «Славянский базар», с большой радостью, с большим удовольствием. Ждем Батьку оттуда, мы его тут будем подлавливать, руку ему тянуть, жать. За то, что он такой сильный, настоящий, классный. Ваш Президент и наш, конечно, Путин.

– Очень рада, с большим удовольствием, вы такие молодцы, все супер, спасибо за все. Мы в предвкушении концерта, мы с покупками.