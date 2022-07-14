«Ждём Батьку оттуда. Он такой сильный, настоящий – классный». Гостьи из России о «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Я вас помню с прошлого года. Вы говорили, что ползком приползете на «Славянский базар».
– Мы звезды.
– Расскажите, в этот раз с какой целью на «Славянском базаре»? Как настроение?
– У нас цветы, подарите.
– Спасибо большое.
– С каким настроением на «Славянском базаре»?
– С прекрасным настроением. Мы приехали из санатория «Плисса». Тоже замечательный, прекрасный санаторий. Всем рассказали в «Плиссе», что мы едем в пятый раз на «Славянский базар», с большой радостью, с большим удовольствием. Ждем Батьку оттуда, мы его тут будем подлавливать, руку ему тянуть, жать. За то, что он такой сильный, настоящий, классный. Ваш Президент и наш, конечно, Путин.
– Очень рада, с большим удовольствием, вы такие молодцы, все супер, спасибо за все. Мы в предвкушении концерта, мы с покупками.
– Расскажите, откуда приехали?
– Мы приехали из Тверской области, из России.
– В который раз на «Славянском базаре»? На кого хотите посмотреть?
– Я уже седьмой раз. Мы многих своих агитировали.
– И в следующем году приедем.
«В руках таких, как вы, должно быть будущее мира». Александр Лукашенко обратился к участникам «Славянского базара» – подробнее здесь.