Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области

Новости Беларуси. Не только открытие БелАЭС 3 ноября состоялось в Гродненской области. Два детских сада, в Лиде и Слониме, и поликлиника в Зельве пополнили список социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обновленном медицинском учреждении доступен широкий спектр услуг. Работают кабинеты врачей общей практики, женская консультация, стоматология. Установлено современное оборудование.

Игорь Муха, главный врач Зельвенской центральной районной больницы:

В смену в среднем до 300 посещений, но в полном объеме 294. Мы работаем 6 дней в неделю. В ближайшие планы, если все удастся, мы на следующий год, планируем реконструкцию первого этажа. Этот этаж – это в основном диагностическое и приемное отделение. И тогда целиком больница будет отстроена.

И еще одно новоселье в Зельве. Ключи от квартир вручили молодым специалистам. Изначально в этом здании планировали разместить поликлинику, но теперь в этом нет необходимости. В многоэтажке, которая считалась долгостроем, 64 квартиры – арендное и социальное жилье.

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:

Значимость арендного жилья мы сегодня видим. Молодые семьи, которые еще не многодетные, не обзавелись семьей, молодые специалисты, которые прибыли сюда работать и не имеют пока возможности построиться по какому-то из указов, – замечательная возможность иметь свою квартиру и в будущем планировать что-то дальше.