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Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области

03 ноября 2023 14:36
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Новости Беларуси. Не только открытие БелАЭС 3 ноября состоялось в Гродненской области. Два детских сада, в Лиде и Слониме, и поликлиника в Зельве пополнили список социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области-1

В обновленном медицинском учреждении доступен широкий спектр услуг. Работают кабинеты врачей общей практики, женская консультация, стоматология. Установлено современное оборудование.

Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области-4

Игорь Муха, главный врач Зельвенской центральной районной больницы:
В смену в среднем до 300 посещений, но в полном объеме 294. Мы работаем 6 дней в неделю. В ближайшие планы, если все удастся, мы на следующий год, планируем реконструкцию первого этажа. Этот этаж – это в основном диагностическое и приемное отделение. И тогда целиком больница будет отстроена.

Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области-7

И еще одно новоселье в Зельве. Ключи от квартир вручили молодым специалистам. Изначально в этом здании планировали разместить поликлинику, но теперь в этом нет необходимости. В многоэтажке, которая считалась долгостроем, 64 квартиры – арендное и социальное жилье.

Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области-10

Денис Ольшевский, председатель Зельвенского райисполкома:
Значимость арендного жилья мы сегодня видим. Молодые семьи, которые еще не многодетные, не обзавелись семьей, молодые специалисты, которые прибыли сюда работать и не имеют пока возможности построиться по какому-то из указов, – замечательная возможность иметь свою квартиру и в будущем планировать что-то дальше.

Сразу два детсада и поликлиника открылись в Гродненской области-13

К слову, этот год для Зельвы богат на открытия. Городской поселок принимал областные «Дажынкі». За последнее время здесь появилось 86 новых объектов.

# Государственная политика # общество # Денис Ольшевский # Фотофакт

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