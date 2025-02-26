Незабытые истории. СТВ собирает семейные воспоминания о военных подвигах дедов и прадедов

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте.