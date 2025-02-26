Прямой эфир

Незабытые истории. СТВ собирает семейные воспоминания о военных подвигах дедов и прадедов

26 февраля 2025 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна.

Незабытые истории. СТВ собирает семейные воспоминания о военных подвигах дедов и прадедов-2

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. 

Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
В некоторых районах Беларуси 26 февраля ожидается до +10 градусов
26 февраля 2025 07:59

В некоторых районах Беларуси 26 февраля ожидается до +10 градусов

Медики РНПЦ детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций
26 февраля 2025 07:44

Медики РНПЦ детской хирургии увеличили количество высокотехнологичных операций

Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства
26 февраля 2025 07:37

Белорусская керамика – от добычи глины до витрины магазинов. Показываем самое интересное из процесса производства