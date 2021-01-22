«Подготовлены все законодательные инициативы». Вот о чём говорили на диалоговой площадке в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске прошла диалоговая площадка. Темой для обсуждения стала поддержка людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время открытого диалога поднимались разные вопросы, каждый смог высказать свои пожелания. Так, инвалиды по зрению просили помочь с проездом в отделение реабилитации, а также хотели расширить перечень личных средств. Интересовали присутствующих трудоустройство и безбарьерная среда.

Виктория Гречиха, начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В прошлой пятилетке мы разработали проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Этот проект закона прошел общественные обсуждения. Была сформирована рабочая группа, в состав которой были включены и общественные объединения инвалидов, и представители всех государственных органов, и представители местных органов власти. Был поднят широкий спектр вопросов, и все они включены в проект закона. В прошлом году, в июне, проект закона прошел первые чтения депутатами, и уже подготовлены все законодательные инициативы ко второму чтению.