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Год благоустройства – в Беларуси появятся более 7 тыс. гектаров плодородных земель и 32 млн цветов

17 марта 2025 18:11
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Год благоустройства подарит Беларуси более 7 тысяч гектаров плодородных земель, вдохнет жизнь в пустующие здания и сделает страну ярче на 32 миллиона цветов. К вопросам наведения порядка подходят детально. Планируется вовлечение в сельхозоборот новых территорий, использование современных подходов к глубокому рыхлению почвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год благоустройства – в Беларуси появятся более 7 тыс. гектаров плодородных земель и 32 млн цветов-2

На контроле также снос пустующих зданий и вовлечение в оборот освободившихся площадей, а также генеральная уборка на сельскохозяйственных объектах. План мероприятий в Год благоустройства охватывает широкий спектр направлений – от модернизации инфраструктуры и строительства новых объектов до ремонта дорог и повышения доступности городской среды для всех категорий населения. Это ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек, установка контейнеров для сбора мусора и малых архитектурных форм, оборудование игровых и спортивных площадок.

Год благоустройства – в Беларуси появятся более 7 тыс. гектаров плодородных земель и 32 млн цветов-4

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: 
У нас запланирован ремонт более 9,8 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. Устройство и содержание более 116 тысяч тротуаров, пешеходных связей и велодорожек. Обустройство и ремонт 227 велосипедных и автомобильных парковок и стоянок, также устройство более 3 тысяч контейнерных площадок запланировано в 2025 году.

Особое внимание будет уделено озеленению городов и поселков. Так, в Беларуси планируется высадить более 390 тысяч деревьев и 460 тысяч кустарников. Появятся новые парки, скверы и аллеи, которые станут любимыми местами отдыха для жителей поселков и больших городов. 

# Год благоустройства

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