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В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса

13 мая 2019 19:08
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Новости Беларуси. Эксперименту уже несколько месяцев. Здесь ежедневно выполняют сухую уборку первых этажей и кабин лифтов, а генеральную –  всего подъезда проводят всего раз в месяц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса -1

Работники ЖЭСа пылесосят, моют лестницы, площадки и перила. В результате эксперимента подъезды стали заметно чище. Опыт Заводского района планируют внедрить и в других местах.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса -4

Павел Поплевко, инженер ЖЭУ №4 Заводского района:
Результаты положительные. Уборка идет без пыли, гораздо качественней.

В Заводском районе Минска подъезды убирают с помощью пылесоса -7

Алексей Маковецкий, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ №4 Заводского района:
Мы убираем после 21.00, сначала идет подметание до 21.00, потом убираем пылесосом. Таким способом очень легко стало.

# Необычное # общество # Фотофакт

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