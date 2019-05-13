В Беларуси в хранилищах имеется около 100 тонн репчатого лука

Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве сообщили, что ежегодное производство его в Беларуси позволяет не только обеспечить потребности страны, но и поставлять на экспорт. В минувшем сезоне хозяйства всех категорий вырастили 215 тысяч тонн, около 12 тысяч тонн было заложено в стабилизационный фонд. Сейчас без учёта стабфондов в сельхозорганизациях имеется порядка 100 тонн лука, который поставляется в торговые сети, преимущественно, по прямым договорам.