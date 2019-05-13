Прямой эфир

В Беларуси в хранилищах имеется около 100 тонн репчатого лука

13 мая 2019 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дефицита отечественного репчатого лука в продаже нет и в обозримом будущем не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве сообщили, что ежегодное производство его в Беларуси позволяет не только обеспечить потребности страны, но и поставлять на экспорт. В минувшем сезоне хозяйства всех категорий вырастили 215 тысяч тонн, около 12 тысяч тонн было заложено в стабилизационный фонд. Сейчас без учёта стабфондов в сельхозорганизациях имеется порядка 100 тонн лука, который поставляется в торговые сети, преимущественно, по прямым договорам.

Больше новостей экономики за 13 мая здесь

# Еда # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019
13 мая 2019 14:35

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки
13 мая 2019 14:07

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Чем сейчас дети занимаются в лагерях?
13 мая 2019 13:11

Чем сейчас дети занимаются в лагерях?