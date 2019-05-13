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В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019

13 мая 2019 14:35
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Новости Беларуси. Бой времен Великой Отечественной войны воссоздали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019-1

Время действий – июль 1944-го, Красная армия наступает на оборонительные редуты фашистов.

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019-4

Увидели зрители и реконструкцию боевого эпизода по уничтожению бандформирования. По легенде его участники незаконно вторглись на территорию Беларуси.

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019-7

В реконструкции задействовали новейшие образцы военной техники. К примеру, БТР «Кайман». Таким образом на «Линии Сталина» готовятся к открытию выставки вооружения MILEX 2019.

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019-10

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы покажем новый вариант зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Мы покажем новую зенитно-ракетную систему «ТРИО». Мы покажем две новые станции радиолокационного обнаружения, которые позволяют работать на малых высотах и заблаговременно обнаруживать как беспилотные летательные аппараты различного класса, так и наиболее опасное оружие – крылатые ракеты.

В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019-13

Выставка MILEX пройдет в Минске в девятый раз и соберет 170 экспонентов из 10 стран. Среди них – Россия, Китай, Германия. Самую масштабную экспозицию представит Беларусь. Она соберет высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники. Более 100 из них покажут впервые.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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