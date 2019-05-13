В Минске пройдёт 9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019

Новости Беларуси. Бой времен Великой Отечественной войны воссоздали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время действий – июль 1944-го, Красная армия наступает на оборонительные редуты фашистов.

Увидели зрители и реконструкцию боевого эпизода по уничтожению бандформирования. По легенде его участники незаконно вторглись на территорию Беларуси.

В реконструкции задействовали новейшие образцы военной техники. К примеру, БТР «Кайман». Таким образом на «Линии Сталина» готовятся к открытию выставки вооружения MILEX 2019.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы покажем новый вариант зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Мы покажем новую зенитно-ракетную систему «ТРИО». Мы покажем две новые станции радиолокационного обнаружения, которые позволяют работать на малых высотах и заблаговременно обнаруживать как беспилотные летательные аппараты различного класса, так и наиболее опасное оружие – крылатые ракеты.