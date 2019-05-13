В Несвиже определили места, запрещенные для купания

Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.

Например, в Несвиже для отдыхающих подготовили 7 мест для купания. Из них 2 зоны отдыха и 5 пляжей. Водолазы очистили дно на установленной территории, проведена также паспортизация. Места, где нельзя купаться, уже тоже известны.



Геннадий Бруй, председатель Несвижской районной организации Белорусского общества спасения на водах:

Определены места, где запрещено купание. Это дамбы, плотины, гидросооружения, мелиоративные каналы, противопожарные водоемы, другие технические емкости. Порядка 26 мест, где установлены таблички «Купание запрещено».