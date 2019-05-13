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В Несвиже определили места, запрещенные для купания

13 мая 2019 19:00
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Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.

В Несвиже определили места, запрещенные для купания-1

Например, в Несвиже для отдыхающих подготовили 7 мест для купания. Из них 2 зоны отдыха и 5 пляжей. Водолазы очистили дно на установленной территории, проведена также паспортизация. Места, где нельзя купаться, уже тоже известны.

В Несвиже определили места, запрещенные для купания-4


Геннадий Бруй, председатель Несвижской районной организации Белорусского общества спасения на водах:
Определены места, где запрещено купание. Это дамбы, плотины, гидросооружения, мелиоративные каналы, противопожарные водоемы, другие технические емкости. Порядка 26 мест, где установлены таблички «Купание запрещено».

В Несвиже определили места, запрещенные для купания-6


Все пляжи оборудованы кабинками, созданы специальные места для купания детей. Большое внимание уделили также информационной работы в школах и летних лагерях.

# Запрет на купание # общество # Геннадий Бруй # Фотофакт

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