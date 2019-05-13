В Несвиже определили места, запрещенные для купания

Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.
Новости Беларуси. В Минской области определили места, где можно купаться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их 105. Водное пространство постоянно находится под контролем, проводится регулярный мониторинг.
Например, в Несвиже для отдыхающих подготовили 7 мест для купания. Из них 2 зоны отдыха и 5 пляжей. Водолазы очистили дно на установленной территории, проведена также паспортизация. Места, где нельзя купаться, уже тоже известны.
Геннадий Бруй, председатель Несвижской районной организации Белорусского общества спасения на водах:
Определены места, где запрещено купание. Это дамбы, плотины, гидросооружения, мелиоративные каналы, противопожарные водоемы, другие технические емкости. Порядка 26 мест, где установлены таблички «Купание запрещено».
Все пляжи оборудованы кабинками, созданы специальные места для купания детей. Большое внимание уделили также информационной работы в школах и летних лагерях.