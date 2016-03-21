Новости Беларуси. В Заводском районе Минска определили площадку для массового жилого строительства. Причем обеспечивать квадратными метрами в первую очередь будут горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые уже состоят на очереди.

Так, основной зоной преобразований станет улица Корзюки в микрорайоне Чижовка. Здесь запланировано возведение 11 многоквартирных высотных домов, а также создание и развитие новой дорожно-транспортной сети.

Первым этапом реализации проекта станут работы по сносу усадебной застройки, а это 44 частных дома. Сейчас проводится согласование с собственниками по вопросам компенсации за недвижимость. Большая часть домов уже отселена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:

Реализованы права 33 жилых домов, с остальными сейчас дорабатываются вопросы. И первые отселенные дома, которые в очень ветхом состоянии, мы уже планируем в этом году сносить. В первую очередь необходимо построить инфраструктуру, то бишь обеспечить подъездными путями и всеми коммуникациями. После этого начнется строительство жилья. Я думаю, в 2017-18 годы.