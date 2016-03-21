Новости Беларуси. В Минске утвердили обязательный к исполнению жилищными службами перечень платных услуг. При составлении документа специалисты учитывали спрос на ту или иную позицию у горожан. Таким образом, в список включили 28 наименований. В основном это сантехнические, столярные и электроработы.

Оставить заявку минчане могут как в контакт-центре ЖКХ, так и при обращении в профильную службу по месту жительства. На запрос должны отреагировать оперативно.

Специалисты подчеркивают: те услуги, которые включены в перечень, обязаны производить в каждой коммунальной организации города. Платные услуги сегодня достаточно востребованы у горожан. За 2015 год выполнено работ более, чем на 50 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы сталкивались с тем, что не всегда жилищно-эксплуатационные службы выполняли в срок, были вопросы по качеству. Были вопросы, что и отказывали. Мы устанавливаем четкий регламент: если тебе заявка поступила до часа рабочего дня, то во второй половине дня заявка должна быть либо выполнена, либо должен выйти специалист и проконсультировать. Если же во второй половине дня, тогда на следующий день переносится заявка. В то же время служба «115» будет четко контролировать эти заявки и их выполнение.